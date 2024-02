Companhia de Saneamento adota biocombustíveis em frota oficial

Desde o dia 1 de janeiro, uma mudança importante foi implementada na Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), com a adoção integral de biocombustíveis em todos os seus veículos oficiais e na frota locada.

Esta iniciativa está alinhada ao Plano Estadual de Descarbonização e Neutralização de Gases de Efeito Estufa, anunciada pelo governador Renato Casagrande, além de seguir as diretrizes estabelecidas pelo Decreto Estadual Nº 5557-R.

LEIA TAMBÉM: Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo tem novo gestor

Seguindo essa resolução, os veículos que utilizavam gasolina serão abastecidos exclusivamente com etanol hidratado, uma alternativa renovável e mais amigável ao meio ambiente. A mudança visa não apenas reduzir a pegada de carbono da Companhia, mas também servir como exemplo de comprometimento com a sustentabilidade para outras empresas e organizações.

De acordo com o Diretor Administrativo e Comercial, Rafael Grossi, esta medida é mais um passo fundamental da Companhia na direção da sustentabilidade ambiental. Vamos cumprir com obrigações legais e assumir um papel ativo na preservação do meio ambiente. “É uma decisão estratégica que demonstra nossa responsabilidade social e compromisso com a busca por soluções mais limpas e sustentáveis”, enfatizou.

É importante ressaltar que, em situações excepcionais de inviabilidade técnica, poderão ser utilizados outros tipos de combustíveis. No entanto, tais casos devem ser devidamente justificados à Divisão de Serviços Gerais e Transportes, que ficará encarregada de fornecer relatórios mensais à Diretoria Administrativa e Comercial.

A transição para biocombustíveis representa um avanço significativo na trajetória da Companhia em direção a práticas sustentáveis, reforçando seu compromisso com a preservação ambiental e a redução da emissão de gases poluentes.