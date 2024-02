Deputados discutem profissionalização do turismo no ES

A profissionalização do setor de turismo foi debatida pela Comissão de Turismo e Desporto, na noite de segunda-feira (26). Convidado para a primeira reunião deste ano do colegiado, o presidente da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo do Espírito Santo (ABBTUR-ES), Leonardo Lares, afirmou que o índice de profissionalização no trade turístico hoje chega a 75% no estado, envolvendo pessoas que atuam em atividades comerciais direta e indiretamente ligadas à área.

Lares disse que o índice de profissionalização pode melhorar ainda mais com programas específicos e destacou que ações, nesse sentido, são desenvolvidas por todas as operadoras de turismo, buscando receber bem quem chega ao estado.

LEIA TAMBÉM: ES investiu R$ 4,2 bi em 2023, destaca secretário da Fazenda

“O guia de turismo é o principal profissional qualificado, por fazer a interface com os segmentos do turismo receptivo, inclusive com bilíngues e especializados em Libras. Destaco os recepcionistas de hotéis como exemplo de qualificação, pois são bilíngues e poliglotas que recebem os hóspedes. O estado está apto a receber os 16 segmentos previstos pelo Ministério do Turismo”, pontuou.

Ensino

O professor também falou sobre a oferta de ensino para profissionalização na área: “Tivemos 13 cursos presenciais de bacharelado do turismo e temos 16 EADs em funcionamento. São 52 segmentos do turismo absorvendo os turismólogos e permitindo um melhor desenvolvimento das ações”, pontuou.

O presidente da Comissão de Turismo, deputado Coronel Weliton, destacou ações em prol do profissionalismo desenvolvidas pelas empresas operadoras. Participou também da reunião o vice-presidente do colegiado, deputado Allan Ferreira (Podemos).