Dia da Internet Segura: confira dicas sobre como agir ao navegar pela web

Na era da desinformação, estar atento ao que acessamos e compartilhamos na internet é fundamental para a preservação da democracia. É isso mesmo! A informação confiável e segura que circula nas redes sociais garante que a eleitora e o eleitor estejam bem informados e conscientes sobre o papel do cidadão na hora de exercer o direito ao voto, sem falar que ajuda a construir uma sociedade mais tolerante e menos violenta.

Foi pensando nisso que, em 2004, a rede europeia Insafe criou o Dia da Internet Segura, que, neste ano, ocorre nos dias 6 e 7 de fevereiro. A data tem como objetivo construir uma internet mais positiva, com o uso consciente e responsável por todos que acessam a web. Mas qual a melhor forma de se comportar nas redes sociais? E quais dicas de segurança seguir ao navegar pela internet?

LEIA TAMBÉM: Ação do Judiciário fortalece rede de proteção à criança no Caparaó

Internet Segura

Em 2024, o Dia da Internet Segura completa 20 anos. Criado em 2004 pela Rede Insafe, o evento tornou-se global e, hoje, conta com a participação de mais de 200 países. No Brasil, a data começou a ser comemorada em 2008, sob a coordenação da SaferNet. Desde 2017, o TSE participa da campanha, com ações voltadas à reflexão e à conscientização do cidadão-eleitor.