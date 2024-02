Envolvidos em maus-tratos de animais no ES viram alvo de CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-tratos contra Animais da Assembleia Legisltiva do Espírito Santo (Ales) convocará, nesta quarta-feira (28), pessoas envolvidas em maus-tratos a animais no Estado.

Pelo menos dois casos estão na mira dos parlamentares. Além da convocação da tutora de um cachorro abandonado em Porto Novo, Cariacica, a CPI também vai convocar envolvidos em outro caso que aconteceu este ano, como o de um pit bull morto em casa, durante uma operação da polícia civil, em Guarapari.

Ele e outros cães estavam sozinhos quando policiais chegaram. O tutor já encontrou o cachorro baleado e morto e um outro animal fugiu. A CPI foi acionada e no dia enviou ofício à Polícia Civil e solicitou a necropsia do cachorro.

