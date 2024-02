Estrela do Norte perde jogo contra Jaguaré e segue na lanterna

O Estrela do Norte levou a pior na partida contra o Jaguaré, realizada na tarde do último sábado (17). O time sul capixaba perdeu por 2 x 0 a partida jogada no Centro Esportivo Conilon e segue na lanterna do Campeonato Capixaba 2024. Já o Jaguaré comemora a possibilidade de pegar uma das quatro vagas restantes para quartas de final do capixabão.

Os dois gols da vitória do Jaguaré saíram no segundo tempo. Em cobrança de pênalti, o atacante Matheus Firmino abriu o placar e aos 34 minutos o volante Gil Mineiro acertou um chute da entrada da área, assegurando o placar.

Sendo assim o lanterna Estrela do Norte está em situação crítica no Campeonato Capixaba 2024. O Alvinegro segue com dois pontos e apenas consegue escapar do rebaixamento se vencer os dois últimos jogos, contando com uma combinação de resultados. Com o resultado positivo, o Jaguaré chegou aos pontos ganhos e subiu para a quinta colocação. Independente dos outros resultados, o Tricolor do Norte assegura se somar um ponto nos dois jogos restantes.

Próximos jogos

A primeira fase do Campeonato Capixaba 2024 segue na próxima semana com os jogos da oitava rodada. No sábado, às 16h, o Jaguaré visita o Vitória-ES, no estádio Salvador Costa. Na segunda, dia 26, às 20h, o Estrela do Norte recebe o Rio Branco VN, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.

Clique aqui e veja como foi a partida completa.