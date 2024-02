Governo do ES entrega 214 novas viaturas para Polícia Militar

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta terça-feira (27), a entrega de 214 novas viaturas para a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). A solenidade aconteceu no Quartel do Comando-Geral da Corporação, em Vitória.

Os veículos adquiridos com recursos do Estado e também da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), serão distribuídos em Batalhões e Companhias Independentes, além do Corpo Musical, Corregedoria e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

Ao todo, foram investidos R$ 44,73 milhões na aquisição de 47 viaturas no modelo Mitsubishi L200 e 167 Renault Duster. As viaturas serão distribuídas para unidades da PMES nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, Viana, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Nova Venécia, Alegre, Aracruz, Anchieta, Barra de São Francisco, Linhares, São Mateus, Ibatiba, Jaguaré, Pinheiros, Afonso Cláudio, Domingos Martins, Santa Teresa e Marataízes.

“Além de oferecer melhores condições de trabalho, fizemos também a valorização salarial das nossas forças de segurança. Nos meus três governos, tivemos essa valorização para motivar os nossos profissionais. Em 2023, o Estado teve o melhor resultado da segurança pública na série histórica. Uma conquista que não veio por acaso, mas vem desde 2011 quando iniciamos o programa Estado Presente em Defesa da Vida, um trabalho consistente ao longo dos anos e que conta também com a determinação dos profissionais da segurança pública”, afirmou o governador.

Novas viaturas para a Polícia Militar

Casagrande destacou que os investimentos visam a busca por resultados ainda melhores. “Segurança pública não se faz de uma hora para outra, mas sim quando se tem todo um governo preocupado com a paz. Peço aos nossos comandantes para que nossa tropa seja firme no enfrentamento ao crime e respeitosa com a população. Nenhum grupo criminoso é mais bem equipado do que a nossa Polícia Militar e se alguém quiser enfrentar nossos militares, terá uma resposta à altura. Iniciamos o ano com menos homicídio em janeiro do que em 2023 e se Deus quiser, iremos alcançar um fevereiro melhor também”, completou.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, acrescentou que os novos veículos irão agregar em economia, eficiência e conforto para os servidores, com resultado final sendo uma melhor entrega para a população. “Dentro do programa Estado Presente, mais uma entrega importante para a Polícia Militar. Veículos modernos, com tecnologia de ponta e conforto para nossos policiais atuarem da melhor maneira. Cabe destacar que desde o início da gestão do governador, temos instituições policiais muito melhores, com estrutura que nos colocam à frente da criminalidade e fazem chegarmos a resultados importantes”, disse.

“A Polícia Militar nunca presenciou tanto investimento estruturante quanto vimos neste período sob liderança do governador. Quando assumi o comando, em 2020, tínhamos veículos de 2011 em nossa frota. Hoje, o mais antigo é de 2016 e esperamos, em 2026, chegar a um patamar de apenas quatro anos de uso, até que possamos fazer um leilão e recompor nossa frota de viaturas. Isso gera uma melhor entrega para a população e muito mais dignidade aos nossos operadores da segurança pública”, ressaltou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

Segurança no ES

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, enfatizou que o órgão trabalha cada vez mais para ser proativo no cumprimento da tarefa de proteção à vida dos capixabas e de coibir as irregularidades praticadas por condutores de veículos, investindo fortemente em estrutura e tecnologia de forma integrada com a Polícia Militar e o BPTran, parceiros na fiscalização do trânsito.

“A partir de recursos provenientes de multas, ou seja, de erros cometidos por motociclistas e motoristas nas vias, estamos reinvestindo em ações para um trânsito mais seguro, por meio de aquisição de veículos, como essas 16 novas viaturas entregues por meio de convênio do Detran com a Polícia Militar, além de aparelhos celulares, sistema de talonário eletrônico, capacitações, drones, etilômetros, dentre outros itens importantes para melhor eficiência no trabalho dos profissionais da segurança em todos os municípios do Estado”, explicou Givaldo Vieira.

Entre as autoridades municipais presentes, o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, comemorou os novos investimentos que vão representar mais segurança para os cidadãos. “Temos visto a história sendo feita – e não somente na Polícia Militar -, mas em diversas áreas a toda hora. Investimentos como esse dão mais condições aos nossos policiais militares de enfrentar a criminalidade, ajudando a reduzir os índices de violência como tem sido ano após ano”, avaliou.

Também estiveram presentes o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; os secretários de Estado, Coronel Aguiar (Casa Militar) e Álvaro Duboc (Economia e Planejamento), que também coordena o programa Estado Presente em Defesa da Vida; o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes) e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo; o deputado estadual Mazinho dos Anjos.