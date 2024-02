Homem é preso com papelotes de cocaina e tablete de maconha na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cocaína e maconha destinados a comercialização ilegal, no fim da tarde desta terça-feira (6), no km 304 da BR-101, no município de Viana, no Espírito Santo.

De acordo com a PRF, os policiais abordaram um veículo Honda Civic, da cor cinza, onde o condutor apresentou nervosismo diante da ação dos agentes, gerando imediata suspeita.

Leia também: Caminhoneiro é preso pela PRF com drogas e arma carregada na BR 101

No entanto, no interior do veículo, foram encontrados 21 papelotes de substância análoga à cocaína, uma embalagem com substância análoga à maconha e R$ 410,00 em espécie. Sobre o destino dessas substâncias, o suspeito disse que pegou as drogas no Bairro da Penha, em Vitória e venderia em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo.

Diante dos fatos, o homem e os materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da polícia Civil de Cariacica, pelo crime de tráfico de drogas, para as devidas medidas necessárias.