Ibatiba recebe palestra “Novas Regras Eleitorais” promovida pela Ales

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito (Ales), irá promover nessa quarta-feira (21), entre 8h às 11h da manhã, na Câmara de Vereadores de Ibatiba, a palestra temática: “Conheça a Nova Legislação Eleitoral.” O palestrante convidado é o advogado Dr. Marcelo Nunes.

A primeira edição faz parte de um ciclo de oito palestras que serão providas pela Assembleia Legislativa em todo o Espírito Santo.

Confira a programação:

21 – Fevereiro em Ibatiba;

22 – Fevereiro em Anchieta;

23 – Fevereiro em Cachoeiro de Itapemirim;

28 – Fevereiro em Santa Teresa;

29 – Fevereiro em Linhares;

06 – Março em Nova Venécia;

07 – Março em Conceição da Barra;

08 – Março em Colatina;

14 – Março na ALES.

