Ibatiba recebe palestra sobre novas regras eleitorais

Na manhã desta quarta-feira (21), ocorreu, na Câmara de Vereadores de Ibatiba, a primeira de um total de oito palestras promovidas pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O objetivo é apresentar para candidatos e eleitores as novas regras para as eleições que ocorrem no mês de outubro deste ano.

Devido a chuva, a presença física do deputado e presidente da Assembleia, Marcelo Santos (Podemos), foi impossibilitada, porém, de forma remota o parlamentar se apresentou ao público presente. As horas ficou por conta do presidente da Câmara de Ibatiba, Fernando Vieira (Republicanos), que enfatizou a necessidade do ciclo de palestras.

“É de suma importância estar recebendo essa palestra em nosso município. A primeira e única do Caparaó. É importante debater e participar de eventos como este que esclarece dúvidas, até porque a legislação eleitoral é uma legislação que muda de tempos em tempos, um ciclo muito próximo. Então, esse clareamento de ideias, o espaço para perguntar e responder, trocar experiências é importante, tanto para nós que estamos na vida pública, quanto par quem desejar conquistar seu espaço na mesma”, afirmou Vieira.

A palestra foi ministrada pelo advogado eleitoral, Dr. Marcelo Nunes, que ressaltou que neste ano de 2024, a justiça eleitoral irá ser rigorosa com a prática de Fake News.

“Estamos aqui para passar junto a população e candidatos, as regras do processo eleitoral, para que tenha fiscalização e que o processo transcorra na maior tranquilidade possível. É importante que os candidatos saibam as regras tanto da campanha e pré-campanha. A distribuição das vagas, artes de pré-campanha que podem ser feitas até agosto, legislação sobre notícias falsas e as regras que irão reger as eleições deste ano em geral”, ponderou Dr. Marcelo.

Novas regras eleitorais

Já o prefeito de Ibatiba e presidente da Amunes, Luciano Pingo (sem partido), parabenizou a iniciativa por parte da Assembleia Legislativa e seus parceiros na realização do ciclo de palestras, Amunes, Ascamves e OAB-ES.

“Quero parabenizar a Assembleia Legislativa na pessoa do nosso presidente, deputado Marcelo Santos, a Casa dos Municípios (Ascamves) na coordenação da nossa querida Joelma, e toda a equipe da Assembleia e deputados Estaduais pela iniciativa importante de levar até ao interior do estado esse ciclo de palestras. Serão nove palestras em várias Câmaras espalhadas no Espírito Santo, nas mais diversas regiões com o apoio da OAB-ES, Amunes e outras instituições. Muitas novas regras para quem vai disputar cargo eletivo ou para lideranças partidárias. Quero também parabenizar o portal AQUINOTICIAS.COM pela parceria em divulgar essas séries de palestras, levando informação a população”, disse Pingo.

A organização do evento é da Assembleia Legislativa, em parceria com a Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), a Associação das Câmaras Municipais do Estado do Espírito Santo (Ascamves) e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES).

Estiveram presentes no evento o presidente da Câmara Municipal de Ibatiba Fernando Vieira de Souza, os vereadores José Paulo Costa Silva, Leonardo David Alexandrino de Carvalho, Elias Cândido da Silveira, Jorcy Miranda Sangi, João Brito Pereira Filho e João Pedro Carvalho Rocha, o Prefeito de Ibatiba Luciano Miranda Salgado, a Vice-prefeita de Ibatiba Criziane Moreno Coelho Neves, o Prefeito de Ibitirama Ailton Vein, o Vice-prefeito de Ibitirama José Rogério de Almeida, o representante da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo Silvério Vieira da Silva e vereadores de Iúna, Muniz Freire e Ibitirama.