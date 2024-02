Inscrições abertas para o Retiro de Carnaval; saiba como participar

O mês de fevereiro chegou e muita gente já está programando o carnaval. O público católico da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, já está na expectativa para o “Alegra-te”, retiro que já é tradição e este ano acontece em Marataízes.

O evento acontece de 10 a 13 de fevereiro e vai contar com momentos de adoração, missas, louvores e muito mais. E quem quiser curtir o evento, deve se apressar: as inscrições no primeiro lote, com preço de R$ 100,00 estão com vagas limitadas.

O “Alegra-te” será realizado no Colégio Padre Otávio Moreira na Barra de Itapemirim e terá como tema “alegraram-se ao ver o senhor” (jo 20 20b). As inscrições podem ser realizadas AQUI.

Para as crianças de 04 a 13 anos haverá o “Alegra-te Kids”, um espaço com programação preparada exclusivamente para elas. As inscrições infantis custam R$ 20 para crianças com até 9 anos e R$ 50 para adolescentes de 10 a 13 anos e podem ser feitas pelo mesmo link.

Serviço

Retiro de Carnaval

Data: 10 a 13 de fevereiro.

Hora: A partir de 14horas.

Local: Colégio Padre Otávio Moreira na Barra de Itapemirim, Marataízes.

O evento custa R$ 100,00 e tem classificação livre.

Inscrições AQUI.