Procissões marcam o encerramento da festa de Nossa Senhora dos Navegantes

Após 8 dias de programação religiosa, a Festa dos Navegantes, em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, em Marataízes, litoral sul, chega ao seu momento mais aguardado. Aliás, nos dois últimos dias de festividade acontecem procissão terrestre e pluvial, missas, alvorada e apresentação musical.

É uma das atividades mais antigas do Espírito Santo, com 135 anos de história e devoção. A programação teve início no dia 24 de fevereiro e segue até sexta-feira (2), quando é comemorado o dia da padroeira. No entanto, nessa data acontece a tradicional procissão pluvial, quando fiéis seguem de barco pela foz do rio Itapemirim com a imagem de Nossa Senhora.

Nesta quinta-feira (1°), após a oração do Santo Terço às 18 horas há o último dia da novena de Nossa Senhora dos Navegantes e, logo após a Santa Missa, acontece a tradicional procissão pelas ruas da Barra de Itapemirim, com os fiéis transportando a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes e o acompanhamento de banda fanfarra. Portanto, encerrando a programação desta quinta, às 22h, acontece a Noite Mariana com a Renovação Carismática Católica (RCC).

Na sexta-feira (2) será realizada alvorada às 5h e Santa Missa às 9h próximo ao porto da Barra, presidida pelo pároco, Pe. Josimar Azevedo Pirovani. Logo após a missa, os fiéis seguirão a pé com a imagem e o andor, no formato de um barco, até o porto, nas proximidades do Trapiche. De lá, os fiéis seguem em seus barcos acompanhando a imagem de Nossa Senhora.

Confira a programação completa!

Quinta-feira, dia 1 de fevereiro:

18h – Terço com a Rádio Diocesana 95,7 das Águias

19h00 – Novena de Nossa Senhora dos Navegantes

19h30 – Santa Missa presidida pelo Pe. Ronaldo Borel, logo após, Processão Terrestre

22h00 – Noite Mariana com a RCC

Sexta-feira, dia 02 de fevereiro:

5h – Alvorada com fanfarra

8h30 – Santo terço

9h – Santa Missa com 1ª Eucaristia, presidida pelo Pe. Josimar Azevedo Pirovani

10h15 – Procissão com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes pela foz do rio Itapemirim – Benção para os Pescadores.

12h – Música ao vivo “Violão e Voz” e venda de almoço

15h – Sorteio Beneficente

Nossa Senhora dos Navegantes

Nossa Senhora dos Navegantes é um dos títulos dado a Mãe de Jesus, Maria. A fé e a designação em Nossa Senhora dos Navegantes teve início no século XV, com a navegação dos europeus. Segundo a crença, os navegadores fossem eles os de mar afora (marítimos) fossem eles os de mar adentro (pescadores), Nossa Senhora dos Navegantes era como um alento em meio as intempéries do mar.

Aliás, em Marataízes, localizada na Barra de Itapemirim, a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes é um dos patrimônios históricos que ajuda a contar a história município.

Além das imagens sacras, uma das peculiaridades do imóvel, construído no século XIX, é a pintura de Nossa Senhora dos Navegantes no teto da igreja. No entanto, nela o artista descreve a importância da padroeira na vida dos pescadores, através de dois homens num barco em mar agitado, sendo um branco remando e um negro orando para Nossa Senhora dos Navegantes, que os protege da tempestade.