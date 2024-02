Integrantes do tráfico de drogas são presos em Presidente Kennedy

Seis integrantes do tráfico de drogas foram presos durante a Operação Loop II, deflagrada nesta quinta-feira (8), na localidade de Jaqueira e Marobá, em Presidente Kennedy. De acordo com a Polícia Civil, a operação contou com a participação da Delegacia de Presidente Kennedy, com apoio das Delegacias de Itapemirim e Marataízes, Força Tática da Nona Cia/Ind da PMES, Guarda Municipal de Presidente Kennedy e Guarda Municipal de Marataízes (Romu e K9).

Leia também: Operação Caça-Fantasma mira integrantes de facção criminosa que atua no ES

A Polícia Civil informou que foi preso, por meio de mandado de prisão temporário, o líder do tráfico em jaqueira, que estava na divisa do Estado, após ser flagrado pela central de videomonitoramento da cidade tentando ir para o Estado do Rio de Janeiro. Outros três integrantes do grupo também foram presos, sendo dois por meio de mandado de prisão e outro por prisão em flagrante.

Além disso, um traficante de Marobá foi preso em flagrante com grande quantidade de drogas, o comparsa do principal nome do tráfico na localidade de Jaqueira, cujas casas foram alvos de busca.

Houve também a prisão de um conhecido traficante do canto dos Sedano em Leonel, que tinha ido para o Estado do Rio de Janeiro, mas retornou com a prisão de outro traficante na cidade há cerca de 15 dias.

Os presos foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes e Centro de Detenção Feminino de Cachoeiro, onde aguardarão o término das investigações, à disposição da Justiça.

O foco principal da operação foi combater o tráfico de drogas e impedir a entrada de facções na cidade. A operação visou desbaratar a associação criminosa de tráfico de drogas da localidade de Jaqueira, além de atacar o comércio de drogas em Marobá e Leonel