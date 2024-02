Prefeito aponta dificuldades para recuperação de vias rurais em Castelo

As chuvas contínuas castigam implacavelmente as estradas rurais de Castelo, criando um cenário desafiador para a prefeitura. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural (SEMIR) e a Defesa Civil trabalham incansavelmente para minimizar os estragos, priorizando o atendimento às comunidades mais isoladas.

Com a persistência das chuvas, a prefeitura aguarda a estabilização do clima para iniciar os reparos em áreas menos críticas do município. A segurança da população é a principal prioridade neste momento.

Em resposta à gravidade da situação, o Estado de Emergência nas Estradas Rurais foi decretado no dia 26 de janeiro (decreto n⁰ 19.898). Essa medida permite a mobilização de todos os órgãos municipais para a recuperação das vias afetadas.

Os efeitos das chuvas são devastadores: atoleiros, buracos, valetas e deslizamentos de terra impedem o tráfego e causam transtornos imensos aos moradores das áreas rurais.

“Reconhecemos a gravidade da situação e reiteramos nosso compromisso com a população rural. Estamos trabalhando muito, mas sem a trégua da chuva a situação fica cada vez mais complicada”, explica o prefeito de Castelo, João Paulo Nali.