Leilão on-line da Seger oferta veículos a partir de R$ 3 mil

A Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) realizará, no próximo dia 24 de fevereiro, às 9 horas, um leilão on-line de veículos e bens sucateados. Os lances virtuais já estão liberados e o acesso ao certame é realizado, exclusivamente, pelo site da Leiloeira www.sandrasantosleiloes.com.br.



O leilão reúne 27 lotes, sendo 25 compostos por veículos e dois por bens sucateados. Entre os modelos de veículos ofertados estão: Micro-ônibus M. Benz 1318; Ford Transit Reves 1.6; M. Benz 312D Sprinter; VW Gol 1.0; GM Ômega GLS; Ford Ranger XL 2.2; Fiat Strada Working e Toyota Hilux CD 4×4.



O lote de veículo com menor lance inicial é o de Nº 21, no valor de R$ 3 mil, composto por um Peugeot 206 SW 1.6. Para os bens sucateados os lances iniciais são de R$ 400,00 para o lote 01 – sucata de pneus, e de R$ 1 mil para o lote 02 – sucata de ar-condicionado.

Estão aptas a participar do leilão pessoas físicas e jurídicas, com exceção dos parentes da Leiloeira e da Comissão de Leilão. A visitação dos bens ofertados poderá ser realizada de 19 a 23 de fevereiro nos locais e horários indicados no Edital e no site da Leiloeira.

Serviço – Leilão Seger

Leilão de veículos e bens sucateados

Data: 24/02 (sábado)

Horário: 09 horas

Lances liberados em: www.sandrasantosleiloes.com.br