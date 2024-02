Marataízes: laudo aponta que bebê morreu engasgado

O laudo pericial da investigação da morte de um bebê no último dia 19 de fevereiro, após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Marataízes, apontou que a criança morreu engasgada.

Segundo o delegado da Delegacia de Polícia de Marataízes, Edson Lopes Júnior, o laudo pericial apontou como causa da morte por asfixia.

“Diante disso, a polícia praticamente descarta a prática de crime doloso, seguindo a tese de que, por infelicidade, um dos pais tenha dormido por cima da criança ou que o bebê tenha se sufocado com o leite. Para a finalização definitiva das investigações, aguardamos a remessa do resultado laboratorial”, disse Edson.

Na nota enviada pela Polícia Civil, esclarece que os pais da criança foram ouvidos e liberados, bem como a proprietária do imóvel onde o casal dormiu na noite anterior. Além disso, o laudo cadavérico foi concluído e não foram encontradas evidências de que o bebê tenha sido agredido ou alvo de qualquer tipo de violência.

