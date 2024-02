Ministério Público abre vagas de estágio para Cachoeiro e mais seis cidades

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) está com vagas abertas para estágio de graduação e pós-graduação. As vagas de graduação são para as Promotorias de Justiça de Barra de São Francisco, Vitória e Serra. Já as vagas de estágio de pós-graduação, são para as Promotorias de Justiça de Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Vila Velha.

Para estudantes de graduação em Direito, são 3 vagas para Barra de São Francisco, 7 vagas para a Promotoria de Justiça Criminal de Vitória e 3 vagas para a Promotoria de Justiça Cível da Serra, com atribuição na área de Família, Órfãos e Sucessões. A carga horária é de quatro horas diárias, com bolsa de R$ 800 e auxílio-transporte de R$ 100.

Já estudantes de pós-graduação em Direito podem concorrer a 1 vaga em Afonso Cláudio, 2 vagas em Cachoeiro de Itapemirim, 1 vaga em Guarapari e 4 vagas em Vila Velha. A saber, a carga horária é de seis horas diárias, com bolsa de R$ 1.600 e auxílio-transporte de R$ 100.

Os interessados podem se inscrever até o dia 18 de fevereiro em https://mpes.mp.br/ceaf/selecoes-de-estagiarios/ . Desse modo, a data prevista para a prova é 22 de fevereiro e os locais serão divulgados após o encerramento do período de inscrições.

Para mais informações e acesso ao formulário de inscrições acesse:

1 – EDITAL SPGA Nº 18, de 7 de fevereiro de 2024 – Promotoria de Justiça Cível da Serra

2 – EDITAL SPGA Nº 19, de 7 de fevereiro de 2024 – Promotoria de Justiça de Barra de São Francisco e Promotoria de Justiça Criminal de Vitória

3 –EDITAL SPGA Nº 20, de 7 de fevereiro de 2024 – Promotorias de Justiça de Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari e Vila Velha