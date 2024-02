Missa de Cinzas abre a Quaresma refletindo a Amizade Social

Com duração de 40 dias, o período da Quaresma começa nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, e abre um tempo de reflexão, silêncio e penitências. Nesta época, os fiéis fazem jejuns principalmente de carne e praticam obras de caridade e ações missionárias.

Este primeiro dia, a quarta-feira de cinzas, também é marcado por missas, que acontecem ao longo do dia na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim.

LEIA TAMBÉM: Diocese de Cachoeiro divulga horários de missas da Quarta-Feira de Cinzas

Na Catedral de São Pedro, o bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa CP, celebrou às 09 horas. Lisboa iniciou sua reflexão falando sobre a Quaresma:

“Na igreja celebramos o ano litúrgico que é o período de doze meses, divididos em tempos litúrgicos e, iniciamos hoje, com a Quarta-feira Cinzas, o tempo da Quaresma. Esse é um tempo importante de conversão, recolhimento, jejum, penitência e caridade. Claro que fazemos caridade o ano todo”, ressaltou o bispo, “mas este é um tempo que nos convida à isso (fazer caridade), para nos preparar para Páscoa (…) Se quisermos fazer o caminho com Jesus, devemos participar da sua paixão, e morte para, só depois, celebrarmos sua ressurreição”.

Durante a missa aconteceu o rito de imposição das cinzas como sinal de penitência e lembrando aos fiéis que o ser humano é feito de barro, conforme narrativa em Gênesis, nas Sagradas Escrituras. Esse simbolismo relembra também, a antiga tradição do Oriente Médio de jogar cinzas sobre a cabeça como símbolo de arrependimento perante Deus.

A missa foi concelebrada pelos padres, Bruno Sá Rangel, Evaldo Praça Ferreira, Enildo Genésio de Souza, Daniel Okeyo Nyangoya C.P, Olímpio Andrade Sobrinho, Paulo Sérgio Mourão e Marcos Antônio Sheawn e assistida pelos diáconos Reginaldo Gaspari (Naldinho) e José Carlos Zoboli além dos ministros extraordinários da comunhão.

Com o tema “Fraternidade e Amizade Social”, e o lema “Vós sóis todos irmãos e irmãs” (Mt 23,8), a Campanha da Fraternidade foi lançada oficialmente na Diocese, nesta Celebração Eucarística.

De acordo com o vigário episcopal para ação social, padre Evaldo Praça, a Campanha da Fraternidade “é uma proposta evangelizadora da Igreja Católica no Brasil, através da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em preparação para a Páscoa, voltada à conversão pessoal e comunitária”.

O tema e o lema escolhidos para este ano, enfatizou o vigário, “refletem a preocupação do episcopado brasileiro em aprofundar a fraternidade como contraponto ao processo de divisão, ódio, guerras e indiferença que tem marcado a sociedade brasileira e o mundo”.

Para o sacerdote, “dentro do caminho penitencial da Igreja, no período da Quaresma, a Campanha da Fraternidade é um convite de conversão à amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs”.

A Quaresma se estende até a quinta-feira Santa, dia 24 de março, antes da missa de Lava-Pés e em meio a renúncias, para viver bem este tempo litúrgico, muitos fiéis deixam de lado hábitos alimentares. Alguns fazem jejuns de alimentos e bebidas e se abdicam de comportamentos.

“É um momento importante para agradecer por tudo o que a gente tem que Deus nos dá, afinal, hoje nós vivemos pela misericórdia. Fazer sacrifício é importante, mas não somente sacrifício por deixar de comer alguma coisa, mas sacrifício para fazer caridade e ajudar alguém”, comentou o servidor público Luciano Rocha Fabris.

▶ Coleta Nacional da Solidariedade

Dentro da Campanha da Fraternidade, no dia 24 de março, Domingo de Ramos, acontece a Coleta Nacional da Solidariedade, um dos gestos concretos de conversão quaresmal. Realizada em âmbito nacional, a coleta tem o objetivo de contribuir para a promoção da dignidade humana, o compromisso com os pobres e a vida plena.