Operação Carnaval: PRF registra redução de acidentes nas rodovias do ES

A Polícia Rodoviária Federal encerrou à 00h desta quarta-feira de cinzas (14) a Operação Carnaval 2024, marcada por expressiva redução da gravidade nas rodovias federais do ES. O período da operação, que teve início na sexta-feira (9), foi de tráfego intenso nas rodovias federais e condições climáticas instáveis, registrou queda de 42% no número de acidentes, 53% nos feridos e 75% na quantidade de mortos durante o feriadão, quando comparados com os números da Operação Carnaval do ano anterior.

OPERAÇÃO CARNAVAL 2024 2023 Variação Acidentes 28 48 -42% Feridos 29 62 -53% Mortos 1 4 -75% Fonte: Setor de Operações da PRF no ES

Segundo a PRF, o período de carnaval é o feriado de maior criticidade no País, já que reúne diversas condições que levam à insegurança no trânsito, como longos deslocamentos, veículos com ocupação máxima, descontração, consumo de bebida alcoólica nos destinos e ansiedade para chegar.

Por esses conhecidos motivos, a PRF direcionou o foco para a fiscalização de velocidade, de ultrapassagens proibidas e da mistura álcool e direção, utilizando toda a força de trabalho do ES, convocando policiais lotados nas áreas administrativas e contando com reforço de policiais de outros estados desde o início da operação.

Ainda que o resultado seja de redução na gravidade, ocorrências foram atendidas pela PRF nos seis dias de operação, quase sempre associadas ao comportamento irresponsável dos motoristas. Nos cerca de mil quilômetros de malha federal, foram registrados 28 acidentes, sendo 12 considerados graves. 29 pessoas ficaram feridas e uma morreu. O acidente com morte, atropelamento de pedestre, foi registrado na BR-101, km 132, em Linhares, por volta de 21h30 do domingo (12).

PRINCIPAIS INFRAÇÕES Excesso de velocidade 7.043 Ultrapassagem proibida 527 Veículo em mau estado de conservação ou defeito equipamentos/sistema iluminação 220 Deixar de usar o cinto segurança 170 Conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado 109 Dirigir veículo sem possuir CNH/PPD/ACC 67 Dirigir veículo com validade de CNH/PPD vencida há mais de 30 dias 32 Condutor sob efeito de álcool 25 Fonte: Setor de Operações da PRF no ES

Além do excesso de velocidade e das ultrapassagens proibidas, as principais infrações flagradas pela PRF foram irregularidades com má conservação do veículo ou falta de equipamentos obrigatórios e documentação. 67 condutores foram flagrados dirigindo sem possuir habilitação. No total, excluindo flagrantes de velocidade, foram registrados 1.694 multas de infrações ao CTB.

Principal fator do agravamento de acidentes em rodovias federais, o excesso de velocidade foi encarado como prioridade de fiscalização durante o Carnaval. O uso de radares em todas as rodovias federais do ES resultou em mais de 07 mil flagrantes de imprudência.

No combate à combinação álcool e direção, mais de mil e trezentos motoristas foram submetidos ao teste de embriaguez, sendo que 25 foram autuados por consumir bebida alcoólica antes de dirigir ou por se recusarem ao fazer o teste que constata o consumo de álcool. Eles pagarão multa de R$ 2.934,70 e terão o direito de dirigir suspenso por um ano.

Mesmo com o foco em segurança viária, ações da PRF também tinham o olhar para o combate aos ilícitos criminais. Em seis dias de Carnaval, foram presas 13 pessoas em flagrante.

NÚMEROS DA OPERAÇÃO CARNAVAL 2024 Pessoas consultadas/fiscalizadas 4.911 Veículos consultados/fiscalizados 4.402 Animais retirados da pista 04 Testes de alcoolemia 1.390 Veículos retidos ou recolhidos ao depósito 259 Fiscalizações de ultrapassagens 453 Ações de combate à criminalidade 49 Fonte: Setor de Operações da PRF no ES