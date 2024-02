Podemos lança pré candidatura de Allan Ferreira à prefeitura de Cachoeiro

A diretoria do Podemos estadual confirmou que o deputado Allan Ferreira vai lançar a sua pré-candidatura para a prefeitura de Cachoeiro neste sábado (17) durante o 1º Encontro Podemos Cachoeiro 2024.

O evento terá a presença do deputado e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES), Marcelo Santos, e está marcado para iniciar às 09h00, na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

“Allan é um excelente político, e é meu pré-candidato em Cachoeiro, pois sei que ele tem o que é preciso para fazer a cidade crescer ainda mais”, disso o presidente da ALES, Marcelo Santos.

O encontro também contará com a presença de demais políticos e lideranças locais, que discutirão os planos e metas do partido para as eleições desse ano, além das questões sobre filiações partidárias.