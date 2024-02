Polícia Legislativa: Assembleia cria cargo para garantir segurança de deputados

Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto de lei, de autoria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que transforma o cargo de provimento efetivo de Técnico Legislativo Júnior em Agente de Polícia Legislativa.

De acordo com o presidente Marcelo Santos (Podemos), a mudança tem como objetivo de reestruturar o quadro permanente de pessoal da Ales, a fim de garantir segurança para os parlamentares, servidores e os mais de 15 mil capixabas que acessam mensalmente a sede do Poder Legislativo.

LEIA TAMBÉM: Senado aprova projeto de lei que acaba com ‘saidinha’ para presos em feriados

A medida mantém a mesma estrutura remuneratória e o mesmo nível de escolaridade previsto para ingresso na carreira. “Com a aprovação da lei, nós teremos condições de abrir vagas para o cargo de agente de polícia legislativa no concurso público que realizaremos ainda este ano. Essa mudança já foi realizada na Câmara, no Senado e em outras casas legislativas. A transformação do cargo não onera o cofre do Legislativo”, afirmou o presidente Marcelo Santos.

Segundo o texto aprovado, os atuais ocupantes do cargo transformado passarão automaticamente a ocupar o cargo resultante da transformação, com o enquadramento na mesma tabela, classe e referência, mantendo o respectivo vencimento.

As atribuições do cargo de Agente de Polícia Legislativa incluem a execução de atividades de policiamento, orientação e manutenção da ordem nas dependências da Ales, garantindo a integridade de deputados, servidores, autoridades e a população capixaba que frequenta a Casa de Leis. Entre outras funções, os agentes serão responsáveis por prevenir incêndios e colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial.