PRF apreende reboque com adulteração veicular na BR-101 em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um reboque de uma empresa no início da noite desta quarta-feira (7), no km 414 da BR-101, em Itapemirim. Segundo informações da PRF, após verificação, foi constatado que o reboque estava com adulteração veicular.

A PRF informou que agentes abordaram um caminhão Mercedes Bens, de cor branca, preso ao reboque de cor azul. Os agentes identificaram que no chassi havia outra numeração que remete a outro reboque de outra empresa.

Além disso, o conjunto de caminhão e reboque transporta caixas d´água, piscinas e outros materiais para uma empresa, devido ao comprimento e largura do conjunto, só poderia circular durante o dia e com a AET (Autorização Especial de Trânsito) emitida pelo DNIT.

Entretanto, a empresa não possui a autorização para o conjunto e, para supostamente evitar as abordagens, transita na maior parte do tempo durante a noite e madrugada, colocando em risco outros veículos e usuários da rodovia, até mesmo porque o reboque não possui sistema de freios operante, ficando a cargo do caminhão fazer a frenagem e imobilização do conjunto, aumentando o risco para a segurança dos motoristas.

Portanto, o motorista foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Itapemirim, para as medidas legais cabíveis.