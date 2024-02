Prisão de deputado extremista preocupa parlamento capixaba

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Ales),

Marcelo Santos (Podemos), recebeu com surpresa a notícia da ordem de prisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado Capitão Assumção (PL).

Apesar de desconhecer os motivos e a fundamentação da ordem de prisão, o chefe do Poder Legislativo lamenta o ocorrido.

“Cumpre-nos registrar que a sociedade capixaba perde significativamente a legitimidade democrática

consagrada pelo voto popular, com a ausência do deputado Capitão Assumção de suas

atividades parlamentares”, afirmou Marcelo Santos.

A Presidência da Assembleia ainda trata a situação como um momento sensível para o parlamento capixaba e aponta preocupação com o parlamentar.

“Frise-se que a Assembleia Legislativa, nesse momento sensível para o parlamento capixaba e

à margem de qualquer ideologia política ou partidária, vem externalizar sua preocupação

com a integridade física e psicológica do deputado, suas prerrogativas e garantias

constitucionais”, explicou.

O Poder Legislativo ainda ressalta que acompanhará de perto o cumprimento da decisão para que

não reste dúvida de que não ocorrerá qualquer tipo de ofensa as garantias parlamentares ou

institucional.