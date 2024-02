Proposta define medidas contra protestos em rodovias no ES

Unir Polícia Militar (PM-ES), Corpo de Bombeiros (CBM-ES), Polícia Civil (PC-ES), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad) num esforço para proteger a ocupação ilícita de rodovias do Estado.

A ação está prevista no Projeto de Lei (PL) 22/2024, que cria a política estadual de segurança pública nas faixas de domínio e nas lindeiras dos trechos estaduais e municipais, bem como das rodoviasfederais delegadas ao Estado do Espírito Santo.

A iniciativa do deputado Callegari (PL) é um complemento às normas de uso e de polícia administrativa atualmente em vigor. “Em caso de ocupação ilícita da faixa de domínio, a autoridade administrativa que primeiro tomar ciência do fato deverá providenciar comunicação imediata às forças policiais com atribuição para intervenção e proteção do patrimônio”, determina a matéria.

Feita a comunicação, o procedimento proposto pelo parlamentar inclui a elaboração de um relatório por parte da autoridade comunicante, que poderá ser complementado pelas demais autoridades com poder de polícia. Esse relatório deverá ser compartilhado com todas as instituições envolvidas na fiscalização. O PL também prevê medidas de recuperação das faixas de domínio público invadidas por terceiros, de investigação e punição dos infratores.

“Trata-se de uma política pública que unifica as ações e as medidas de segurança nas estradas estaduais, bem como nas estradas federais delegadas ao Estado do Espírito Santo em diferentes áreas, como infraestrutura, logística, segurança pública e meio ambiente. A proposta instrumentaliza os meios necessários para coibir situações de ocupação ilícita das faixas de domínio e lindeiras das referidas rodovias”, argumenta o proponente na justificativa da matéria.

“Não se resume apenas ao aspecto dominial, pois objetiva a preservação de vidas humanas em zonas arriscadas de trânsito, bem como a proteção do patrimônio estatal. A combinação de medidas preventivas e repressivas aos invasores, inclusive com a exclusão dos identificados nos programas sociais estaduais, poderá inibir ocupações ilícitas nesses espaços. Também permitirá a integração de ações para assegurar a vida e a integridade física dos cidadãos nesses locais”, complementa Callegari.

Tramitação

A proposta tramitará pelos colegiados de Justiça, Infraestrutura, Segurança e Finanças antes de ser votada pelo conjunto dos deputados em plenário.