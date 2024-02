Quinta (22) de tempo instável e chuva no Sul do ES. Confira a previsão!

Nesta quinta-feira (22), o tempo segue instável em grande parte do Estado, devido permanência de uma baixa pressão em altitude, que favorece a formação de nuvens de chuva ao longo do dia, de acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper.

A previsão é de aumento de nuvens e chuva, principalmente no período entre a tarde/noite, na região da Grande Vitória, Nordeste, Norte e Noroeste. Na região Sul e Serrana, céu nublado, com previsão de chuva em alguns momentos do dia.

Na Grande Vitória, muitas nuvens e previsão de chuva, principalmente no período da tarde. Vento moderado a forte no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 22 °C e máxima de 31 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, céu nublado pela manhã, e chuva principalmente no período da tarde. Temperatura mínima de 24°C e máxima de 33 °C.

Na Região Noroeste, muitas nuvens e previsão de chuva em alguns momentos. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Nordeste, céu nublado pela manhã, e chuva principalmente no período da tarde. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 33 °C.