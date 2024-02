Rodovida: recuperação de veículos clonados aumenta mais de 100% no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça seu compromisso no enfrentamento à clonagem de veículos com mais uma série de apreensões bem-sucedidas que resultaram na recuperação de automóveis roubados/furtados.

A constância desses casos destaca a eficácia das ações da PRF na prevenção e combate a práticas criminosas que envolvem a clonagem de veículos.

Com a Operação Rodovida em curso, foram registrados 25 casos apenas no 1º mês de 2024, mais do dobro que o mesmo período de 2023 que obteve 11 veículos recuperados.

Nossas ações são fundamentadas em denúncias recebidas, informações de inteligência e um trabalho contínuo de fiscalização nas rodovias federais.

Foram recuperados um considerável número de automotores clonados que haviam sido originalmente roubados em outros estados. Os criminosos, ao clonarem os automóveis, buscam dificultar a identificação pelas autoridades, mas a atuação diligente dos agentes tem frustrado essas tentativas.

A clonagem de veículos é uma prática criminosa que exige uma resposta enérgica e contínua por parte da autoridade rodoviária.

Estamos comprometidos em utilizar nossos recursos disponíveis para garantir a segurança nas estradas e combater esses crimes que afetam diretamente a sociedade. Além das recuperações, houve, também, a prisão de indivíduos envolvidos na clonagem e receptação dos automóveis.

A PRF reafirma seu compromisso contínuo em promover a segurança nas estradas e combater o crime em todas as suas formas.