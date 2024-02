Saúde no Carnaval: veja os serviços que funcionarão durante a folia no ES

Em virtude do feriado de Carnaval na próxima terça-feira (13), o Governo do Espírito Santo decretou ponto facultativo nas repartições públicas do Estado nestas segunda-feira (12) e quarta-feira (14). Com isso, serviços administrados pela Secretaria da Saúde (Sesa) que não prestam atendimentos de urgência e emergência funcionam até esta sexta-feira (9) e retornam às atividades na próxima quinta-feira (15).

As unidades das Farmácias Cidadãs Estaduais de Aracruz, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Guaçuí, Itapemirim, Linhares, São Mateus, Nova Venécia, Venda Nova do Imigrante, Serra, Vila Velha e Vitória vão funcionar até esta sexta-feira (9) e retornam com o atendimento na próxima quinta-feira (15).

O Centro Regional de Especialidade (CRE) Metropolitano, em Cariacica, vai funcionar até esta sexta-feira (09), retornando os atendimentos na quinta-feira (15), assim como o CRE Colatina, o CRE Cachoeiro de Itapemirim e o CRE São Mateus.

O Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (Crefes) terá o atendimento realizado no ambulatório do local até esta sexta-feira (09) e as atividades retornam na quinta-feira (15). Entretanto, a enfermaria do Crefes vai funcionar normalmente todos os dias, com atendimento 24 horas.

O Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), em Vitória, funcionará normalmente no horário das 7h às 18h20, para receber os candidatos à doação.

Já a unidade de coleta da Serra e as Regionais em Colatina, Linhares e São Mateus funcionam até esta sexta-feira (09) e retornam suas atividades na próxima quinta-feira (15).

Testagem de Covid-19



Durante o feriado de Carnaval, a testagem para Covid-19 no Aeroporto de Vitória não terá atendimento. O serviço de testagem funcionará até esta sexta-feira (09) e retornará com o atendimento na quinta-feira (15), no horário das 8h às 17h. O atendimento é por agendamento no site www.vacinaeconfia.es.gov.br, para teste rápido de antígeno, e www.saude.es.gov.br, para teste RT-PCR.

No Terminal Rodoviário de Laranjeiras, na Serra, o atendimento será realizado até esta sexta-feira (09), no horário das 8h às 17h, com atendimento por livre demanda para teste rápido, retornando na próxima quinta-feira (15).

Já no ponto de testagem localizado na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o atendimento por livre demanda para teste rápido será até esta sexta-feira (09), das 7h às 16h, retornando na quinta-feira (15).



Serviços de Urgência e Emergência que mantêm o atendimento normal:



– Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192).

– Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox): os profissionais de Saúde e a população em geral podem ligar para o número 0800-283-9904 (atendimento 24 horas) para receber orientações de como proceder em caso de intoxicação por medicamentos, plantas, contatos com animais peçonhentos ou outro motivo. A ligação é gratuita.

Hospitais Estaduais:



– Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), na Serra;

– Hospital Estadual Dr. Dório Silva (HEDS), na Serra;

– Hospital Estadual Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), em Vitória;

– Hospital Estadual de Urgência e Emergência “São Lucas” (HEUE), em Vitória;

– Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HEABF), em Vila Velha;

– Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha;

– Hospital Estadual Dr. Nilton de Barros, em Vila Velha;

– Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica – emergências psiquiátricas;

– Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus;

– Hospital e Maternidade Silvio Avidos (HEMSA), em Colatina;

– Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves (HEJSN), em Baixo Guandu;

– Hospital Estadual São José do Calçado (HESJC);

– Unidade Integrada Jerônimo Monteiro (UIJM);

– Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco;

– Centro de Atendimento Psiquiátrico Dr. Aristides Alexandre Campos (CAPAAC), em Cachoeiro de Itapemirim – emergências psiquiátricas