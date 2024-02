Saúde: senador destaca emendas de mais R$ 138 milhões para o ES

O senador Fabiano Contarato (PT), junto com a bancada do Espírito Santo, destinou mais de R$ 138 milhões para melhorias na saúde do Espírito Santo. Os recursos deverão ser usados em hospitais, unidades básicas de saúde, UPAs e manutenção de equipamentos.

“A saúde pública é direito de todos e dever do Estado. Nosso mandato está à disposição para fortalecermos, cada vez mais, a saúde capixaba. Esses recursos serão direcionadas para reforma e construção de hospitais, compra e manutenção de equipamentos para assistência ambulatorial de média e de alta complexidade, ambulâncias, entre outros”, explicou o senador.

LEIA TAMBÉM: Plenária apresenta pré-candidatos e projetos de Lula para Cachoeiro

O parlamentar ainda destacou que fiscalizará todo o processo para garantir que os recursos sejam empregados da maneira correta e atinja ao objetivo que se propõe.

“Seguiremos acompanhando todo processo até que as melhorias sejam entregues de maneira efetiva para a população”, afirmou Contarato.