Servidores de Cachoeiro recebem vale-alimentação antecipado

Os servidores municipais de Cachoeiro de Itapemirim recebem, nesta sexta (9), o vale-alimentação antecipado. Devido ao feriadão de Carnaval, que começa neste sábado (10) e vai até a próxima terça (13), a prefeitura está depositando antes o valor de R$ 700 para os efetivos e R$ 350 para os comissionados e contratados.

“Tudo isso graças a uma gestão organizada, transparente e com as contas equilibradas. Serão cerca de R$ 3 milhões investidos no nosso comércio local, fortalecendo, ainda mais, a nossa economia”, afirmou o prefeito Victor Coelho.

Para o secretário de Administração de Cachoeiro de Itapemirim, Antônio Carlos Nascimento Valente, a ação é mais uma medida da política de valorização dos servidores implementada pela prefeitura nos últimos tempos, que também incluem outras iniciativas, como a implementação da tabela de subsídios, que permitiu a valorização salarial, o abono de Natal de 2023 e a antecipação do tíquete, quando o dia do pagamento – 15 de cada mês – cai em feriados.

Neste mês de fevereiro, no entanto, a antecipação foi um pouco maior – seis dias antes do esperado. “A gestão do prefeito Victor Coelho tem buscado a valorização dos servidores em todos os sentidos, e essa iniciativa é mais uma ação nesse sentido”, lembra o secretário.