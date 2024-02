Servidores de Itapemirim terão reajuste salarial de 4,142%

Os servidores municipais de Itapemirim já podem comemorar. A Lei Complementar, que autoriza a Administração Municipal a conceder reajuste de 4,142% nos salários, foi sancionada pelo prefeito, Dr. Antônio Rocha. A recomposição será retroativa ao mês de janeiro com pagamento na folha de fevereiro.

O reajuste irá beneficiar os servidores ativos, aposentados da Prefeitura e das Autarquias Municipais (Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE e Iprevita).

A recomposição salarial teve como base de referência o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), medido pelo IBGE de novembro de 2022 a outubro de 2023.

Responsabilidade com o servidor

Após enfrentar uma crise financeira, o Executivo Municipal adotou um rígido controle de gastos e fez um intenso trabalho visando aumentar a arrecadação aos cofres da Prefeitura. O município equilibrou suas finanças, e com esta nova fase começa a planejar e priorizar projetos de grandes obras, clamadas por toda população, além de valorizar o servidor público.

“O servidor municipal merece ser tratado com toda dignidade. É um direito esta recomposição salarial e estamos aqui para garanti-lo”, enfatizou o Prefeito de Itapemirim, Dr. Antônio Rocha.

