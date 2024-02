Suspeito tenta fugir da PM, mas é detido com drogas e dinheiro no ES

Um homem de 29 anos foi detido por policiais militares da Força Tática do 4º Batalhão e equipe K9 da Unidade na madrugada desta sexta-feira (16), no bairro Novo México, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Militar, as equipes realizavam o policiamento na região quando próximo à praça do bairro, avistaram um veículo em atitude suspeita. O condutor, ao perceber a presença dos militares, acelerou o carro tentando sair do campo de visão dos policiais. Imediatamente, os militares deram ordem de parada ao motorista através dos sinais sonoros e luminosos da viatura.

Leia também: Veículo clonado é apreendido em menos de 24 horas em Cachoeiro

Prontamente, o condutor parou o veículo e durante busca pessoal nada de ilícito encontrado. Contudo, nas buscas realizadas no interior do carro foi encontrada embaixo do banco do motorista uma sacola contendo aproximadamente 255 gramas de crack, aproximadamente 255 gramas de cocaína e R$ 1.512,00 em espécie.

De acordo com relatos do condutor à PM, ele iria entregar os ilícitos para um outro homem no bairro Itapoã, e que não soube informar o lugar exato e nem o nome do recebedor. Ele disse ainda que o dinheiro encontrado no interior do carro era fruto de outras entregas de drogas que haviam sido feitos.

Diante do flagrante delito, o homem foi conduzido para a 2ª Delegacia Regional, onde foram entregues os materiais apreendidos.