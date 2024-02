Tempo “estranho” no Sul do ES; veja a previsão para Cachoeiro e Marataízes

A instabilidade deve diminuir, neste domingo (25), em todas as regiões do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

No Sul do Estado, a previsão é de sol e aumento de nuvens, com chuva rápida entre o final da tarde e a noite.

LEIA TAMBÉM: Edição 2024 da Exposul Rural será realizada em abril

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre mínima de 22 °C e máxima de 32 °C.

Já nas áreas altas, a mínima é de 16 °C e máxima de 30 °C.

Para Cachoeiro e Marataízes, o Clima Tempo prevê dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e aumento de nuvens no decorrer da tarde.