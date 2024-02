União Brasil tem novo presidente e Rigoni no diretório nacional

O advogado Antônio de Rueda foi eleito, nesta quinta-feira (29), o novo presidente nacional do União Brasil. Em votação realizada em Brasília, os membros do partido decidiram pela chapa encabeçada por Rueda e seu vice ACM Neto.

No Espírito Santo, o União Brasil é presidido por Felipe Rigoni, aliado do advogado e agora membro do diretório nacional.

“Rueda é um grande quadro e um aliado que a política me deu. Tenho certeza que ele fará uma ótima gestão à frente do partido. Com sua condução, conseguiremos avançar ainda mais, fortalecer o diálogo, e fazer com que o União Brasil cresça cada vez mais. Somos o terceiro maior partido do país e podemos ser ainda maiores”, disse o secretário.