Violência no ES: jovem é assassinado a tiros no meio da rua

Um jovem, de 28 anos, foi assassinado a tiros, neste sábado (24), no município de Cariacica, no Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar (PMES), uma equipe foi acionada para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Vila Prudêncio. A chegar na Rua São Francisco de Assis, encontrou o jovem baleado.

No local, a equipe constatou o fato e acionou o Serviço de Atendimento Movel de Urgência (Samu), que atestou o óbito da vítima. A perícia foi acionada.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

