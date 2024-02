Vitoria Stone Fair encerra 21° edição com grandes negócios realizados

Reafirmando sua posição como a maior referência em pedras naturais da América Latina, a Vitoria Stone Fair finalizou mais uma edição nesta sexta-feira(02), no Pavilhão de Carapina, na Serra. Ao longo dos quatro dias de evento, 13 mil pessoas, vindas de todos os estados brasileiros e de mais 56 países, puderam vivenciar um mundo de possibilidades, fomentar negócios, criar conexões e conquistar novos mercados. Entre os países que registraram maior número de visitantes estão: Estados Unidos, China, México e Itália.

Representante comercial da Quartzblue, empresa de Cachoeiro de Itapemirim, Carla Rodrigues, afirmou que esta edição surpreendeu não só pelos novos contatos, mas também pelo alto volume de vendas. “Eu diria que foi a melhor feira dos últimos 10 anos. Já no primeiro dia nós vendemos todo o estoque e recebemos muitas visitas na fábrica. Nós também revitalizamos nossas conexões com clientes antigos, e fizemos novas atingindo outros mercados além dos Estados Unidos, como por exemplo, Ásia e Europa”, pontuou.

A PBA Stones, da Serra, na Grande Vitória, é outra empresa que termina esta edição da Vitoria Stone Fair com novas parcerias. É o que garante Mariana Tebaldi, executiva de vendas. “Estamos com novos clientes de diferentes países, da Colômbia e México, e começamos também uma negociação com o Panamá. Ao longo da semana ainda iremos contabilizar tudo o que fechamos aqui”, comentou.

Estreando na Vitoria Stone Fair e há pouco tempo no mercado internacional, a HLV aproveitou bem essa vitrine que é a feira. “Nós começamos com o mercado externo há quatro meses então a nossa intenção é mostrar a empresa para o mundo. A Vitoria Stone Fair atendeu a nossa expectativa e recebemos visitas de um público qualificado, então deu para suprir a necessidade que a gente esperava”, afirmou Vinicius Altoé, dono da empresa.

Vitória Stone Fair

Além das rochas ornamentais, a Vitoria Stone Fair também se torna um espaço para comercialização de máquinas. Aproveitando o espaço de inovação, muitas empresas trazem novos lançamentos para a feira, como é o caso da Dardi. “Vendemos duas máquinas e estamos com 18 propostas já encaminhadas. Conseguimos negociar bastante e foram bons dias de feira, e durante o período de Stone Fair, o terceiro foi o melhor em termos de vendas”, falou Luiz Augusto, gerente técnico.

A italiana Pedrini sempre marca presença no evento, onde possui vários clientes. “A feira foi um espaço importante porque muitos dos nossos consumidores e clientes estão aqui, fechamos alguns contratos e conseguimos também negócios encaminhados para serem fechados nas próximas semanas” , afirmou o diretor da Rexfort, Guilherme Lovera, empresa parceira da Pedrini.

E não são só expositores e empresas que aproveitam as oportunidades da feira, arquitetos e designers também encontram um ambiente favorável para parcerias. O arquiteto Sillas Nickel veio para conhecer as tendências e buscar inspirações e saiu com reuniões agendadas para futuros projetos. “Esse ano eu vim mesmo como visitante, mas estou saindo daqui com conversas já encaminhadas e espero que se concretizem em bons projetos”, comemorou.

Flavia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora do evento, comemora o bom resultado e celebra a participação de um público altamente qualificado. “Esse é o nosso papel, promover o setor de pedras naturais, proporcionar esses encontros e o fechamento de negócios entre compradores e expositores. É assim que seguiremos, sempre em busca de novas possibilidades, com vistas ao crescimento e à expansão”, disse.

A Vitória Stone Fair 2024 é uma realização da Milanez & Milaneze, promovida pelo Sindirochas e Cetemag, com o apoio do Centrorochas e patrocínio do Sicoob 35 anos, FINDES SESI SENAI, Caixa Econômica Federal e Governo Federal, Banestes, Banco BS2, Prefeitura de Vitória, Bandes e CREA-ES e apoio do It’s Natural, Rede Vitória, Apex Partners e Folha Business, Futura, SEBRAE, Grupo Coroa, Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim e Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Governo do Estado do Espírito Santo.