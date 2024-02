Ziza Fernandes é mais uma presença confirmada na Festa da Penha

As homenagens à padroeira do Espírito Santo estão chegando e para animar os devotos durante a Festa da Penha 2024, a Comissão Organizadora confirmou mais uma atração: é a cantora Ziza Fernandes, que se apresenta com Padre Anderson Gomes na quinta noite do evento, quinta-feira, dia 4 de abril, no Campinho do Convento da Penha. Juntos, eles farão a apresentação especial “Oração em Canção”, louvando a Deus e à Nossa Senhora através da música.

Ziza tem mais de 30 anos de carreira e já gravou mais de 25 álbuns, além de gravações em espanhol, italiano, francês, inglês e um DVD no Theatro Municipal de São Paulo (2015). “Ela é uma artista importante no meio católico e que transcende barreiras. Também é escritora e psicóloga, trazendo para a festa um momento rico com canção, devoção e muita reflexão”, diz o padre e cantor capixaba Anderson Gomes.

O cantor e compositor Thiago Brado é outra presença confirmada. Ele vai apresentar sua mais nova turnê “Clássicos da Igreja” durante o evento em homenagem à Mãe das Alegrias. O show será no domingo, dia 7 de abril, logo após a Romaria das Mulheres. Os capixabas estarão entre os primeiros a receberem a nova turnê do artista, que estreia em março. Thiago tem mais de 10 anos de carreira e já se apresentou em mais de cinco países da Europa. Outra confirmação é a cantora Eliana Ribeiro, que marca presença em uma noite especial junto com o grupo Mães Que Oram Pelos Filhos no dia 5 de abril, sexta-feira, às 19h30.

A Festa da Penha 2024 acontece entre os dias 31 de março e 8 de abril e é uma realização da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, que juntos formam a Comissão Organizadora da Festa da Penha. O evento está entre as três maiores festas marianas do Brasil e é o maior do Espírito Santo, estando na sua 454ª edição.