157 anos de Cachoeiro: prefeito lembra enchentes e se solidariza a Mimoso

Cachoeiro completa 157 anos de emancipação política, nesta segunda-feira (25). Por causa das fortes chuvas que atingiram o Sul do Estado no último fim de semana, as atividades cívicas programadas para comemorar o aniversário da cidade foram canceladas.

Porém, o prefeito Victor Coelho (PSB), montou uma força-tarefa para levar ajuda a Mimoso do Sul, um dos municípios mais castigados pelo temporal.

Em sua rede social, ele lembrou o dia em que Cachoeiro também foi devastada pela chuva e quanto a solidariedade dos municípios vizinhos foi importante para a retomada da cidade.

“Nós sofremos isso em 2020 e em seis dias nós colocamos a cidade de volta nos trilhos”, ressaltou o chefe do Poder Executivo de Cachoeiro.

A Prefeitura de Cachoeiro ainda colocou parte da estrutura da Secretaria de Obras à disposição para ajudar na reconstrução de Mimoso do Sul.

“Estamos neste momento nos dirigindo a Mimoso do Sul. Com a nossa equipe e também com o nosso maquinário. Nós estamos levando, sob a liderança da nossa secretária Lorena, 11 caminhões, três retros, duas pás e cinco caminhões pipa. Além de 60 homens para ajudar na limpeza da cidade”, explica Victor Coelho.