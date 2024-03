4ª descida Ecológica do Rio Itapemirim acontece neste sábado (23)

Neste sábado, dia 23 de março, às 7h, começa a 4ª Descida Ecológica do Rio Itapemirim. Partindo da ponte nova da Vila de Itapemirim, o evento promete muitas emoções em sua 4ª edição.

Os participantes tem que levar seu próprio equipamento, para a Descida Ecológica. Assim, ressaltou a publicação no Instagram oficial da Prefeitura de Marataízes “lembre-se de trazer seu equipamento de proteção individual”.

A saída será na ponte nova da Vila de Itapemirim, próximo ao Horto Municipal. Já a chegada, acontece no porto da barra, na Barra de Itapemirim.

Serviço:

