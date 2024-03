Anchieta: Petri aponta caráter estratégico da escolha de Léo como sucessor

A escolha do secretário municipal de Governo de Anchieta, Léo Português (PSB), para ser o pré-candidato a sucessão do prefeito Fabrício Petri (PSB) no Poder Executivo, não foi somente ideológica ou partidária.

Conforme explica Petri, a decisão tem caráter estratégico e busca evitar retrocessos e manter o desenvolvimento do município nos próximos anos.

Mesmo em meio as dificuldades por causa da baixa arrecadação, o município empregou um grande volume de obras, graças ao poder de articulação de Léo.

De acordo com o prefeito, o escolhido para ser o seu sucessor conduziu muito bem o processo quando ainda era secretário municipal de infraestrutura.

“Lógico também com a interlocução e parceria, que o Léo, que é presidente do PSB no município, tem. Esse bom trânsito com o Governo do Estado, é um amigo pessoal do governador. E a gente tem conseguido recursos para fazer obras aqui no município de Anchieta”.

Petri ainda ressalta as qualidades pessoais do pré-candidato e reforça as habilidades que ele tem que dão segurança ao grupo político.

“Essa decisão de escolher o Léo como pré-candidato a prefeito de Anchieta não é algo que veio da minha cabeça, não é algo por simplesmente está próximo dele, mas porque eu sei da disponibilidade, porque eu sei da competência, eu sei do relacionamento dele com o Governo do Estado, eu sei da forma como ele trata os outros, é empreendedor, é família, tem bom trânsito com as secretárias”, destacou.