Assembleia do ES aprova revogação da prisão de deputado extremista

Na sessão ordinária híbrida nesta quarta-feira (6), o Plenário da Assembleia Legislativa (Ales) votou pela revogação da prisão do deputado Capitão Assumção (PL), detido na semana passada por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eram necessários pelo menos 16 votos a favor, mas o placar foi amplo a favor do militar, que recebeu o apoio de 24 colegas. Enquanto presidente, Marcelo Santos de absteve (Podemos).

Apenas quatro parlamentares colocaram-se contra o parecer pelo relaxamento da prisão aprovado na comissão especial formada para analisar o caso: Iriny Lopes e João Coser (PT), Camila Valadão (Psol) e Tyago Hoffmann (PSB). O resultado da votação não reforma a decisão da Suprema Corte, que será notificada pelo resultado para deliberação interna.



Veja como votaram deputados



Contra a prisão



Pela manutenção da prisão

Abstenção

Presidente Marcelo Santos

