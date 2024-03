Atenção: Sul do ES recebe novo alerta de chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), emitiu um novo alerta de chuvas intensas para várias cidades do Espírito Santo, principalmente na região Sul, que foi castigado pelo forte temporal dos últimos dias. Segundo o Inmet, o alerta amarelo é válido das 9h56 desta segunda-feira (25), até às 10h da próxima terça (26).

Com grau de severidade de risco potencial, o alerta é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Além disso, o Instituto orienta que em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de emergência, obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

