Caos em Mimoso: entenda porque carros não podem mais entrar na cidade

Após o temporal que devastou Mimoso do Sul, a cidade tem recebido muita ajuda humanitária. Pessoas de diversas partes do Estado têm se mobilizado para ajudar as vítimas. Porém, a quantidade de veículos que está entrando no município tem atrapalhado a atuação de órgãos oficiais.

“Muitas pessoas estão me ligando querendo entrar na cidade para trazer uma coisa ou outra. Mas o que vai entrar na cidade é só as marmitas, de imediato, e combustível, remédio, esse tipo de coisa. As coisas que são de maior urgência. Maquinário também tem que entrar”, explicou o prefeito Peter Costa.

Por conta grande fluxo de veículos que circula na cidade, o trânsito de ambulâncias e maquinário que chegam para auxiliar no ordenamento da cidade estão tendo dificuldade para chegar aos locais necessários.

“Tem muita gente vindo para a cidade para ver uma situação, de um parente. Vamos amenizar essa situação, porque está tudo parado. As ambulâncias não conseguem parar na cidade, não conseguem passar para socorrer as pessoas. Os carros estão sem conseguir limpar a cidade. Está um caos absurdo, está difícil de organizar”, ressalta Peter Costa.

Veja vídeo: