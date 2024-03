CONASS: secretário do ES é reconduzido a vice-presidente do Sudeste

Em assembleia do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, foi reconduzido ao cargo de vice-presidente da Região Sudeste, para a gestão 2024/2025.

Miguel Duarte também continuará, portanto, atuando como representante do conselho na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

LEIA TAMBÉM: Cidades inteligentes: prefeito visa fomentar negócios em Piúma

A eleição aconteceu, nesta quarta-feira (20), em Brasília, durante a 3ª Assembleia da entidade. Porém, a posse da nova gestão ocorrerá em abril.

Dessa forma, o secretário de Saúde do Espírito Santo agradeceu “aos colegas pela oportunidade de continuar atuando na diretoria executiva da entidade”.

Sobretudo, destacou também que a entidade “concentra importantes pautas para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS.

Ainda ressaltou, contudo, o esforço da instituição, para buscar soluções para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde”, destacou Miguel Duarte.

Assim, a Diretoria Conass 2024-2025 ficou com a seguinte composição:

Presidente

Fábio Baccheretti (MG)

Vice-Presidentes

Nordeste: Tânia Mara Coelho (CE)

Portanto, no Sudeste, Miguel Neto (ES) é o presidente.

Centro Oeste: Lucilene Queiroz (DF)

Sul: Carmem Zanoto (SC)

Norte: Cecilia Smith Lorenzon (RR)

Conselho Fiscal

Titulares:

Tiago Fernadens (MA)

Silvana Vedovelli (AP)

Antonio Soares (PI)

Suplentes:

Carlos Felinto (TO)

Jefferson Rocha (RO)

Gilberto Gomes (MT)

– Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás)

Leonardo Vilela (Conass)

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

Assim, Miguel Neto (ES) também atua como titular.



Suplente – René Santos (Conass)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Titular – Zilda Cavalcanti (PE)

Suplente – Lyane Ramalho (RN)

Secretário Executivo

Jurandi Frutuoso da Silva

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.