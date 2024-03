Correios recebem doações para vítimas de temporais no ES

Em situações de calamidade, a responsabilidade social dos Correios se torna ainda mais essencial. Por isso, a rede de agências dos Correios no Espírito Santo está recebendo, até o mês de abril, doações para as vítimas das chuvas que atingiram o sul do Estado. Além de coletar os donativos, a estatal também irá transportar gratuitamente as doações às prefeituras dos municípios afetados pelos temporais. Não haverá nenhum custo aos doadores.

Leia também: Mimoso: doações de roupas não são mais necessárias; veja o que precisa

Nesta terça-feira (26), primeiro dia de operação, foram atendidas as localidades de Atílio Vivacqua e Jerônimo Monteiro totalizando aproximadamente 5 toneladas de donativos.

11 municípios atendidos

Serão atendidos ainda mais 11 municípios: Alegre, Alfredo Chaves, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Rio Novo do Sul, São José do Calçado e Vargem Alta. Aliás, a população afetada é de quase 450 mil pessoas, com cerca de 7.300 pessoas desabrigadas e mais de 400 pessoas desalojadas.

São aceitos alimentos da cesta básica (não perecíveis), produtos de higiene pessoal e itens de vestuário. Esses são os itens de maior necessidade no momento, segundo informações da Defesa Civil, instituição parceiras dos Correios nesta ação.

Contudo, o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, afirma que a operação reforça o papel da empresa como braço do governo federal em ações de promoção da cidadania. Aliás, incluindo auxílio em situações de emergência. “Os Correios são os maiores operadores logísticos do país e demonstram, mais uma vez, que são fundamentais para levar mais cidadania para todos os pontos do Brasil”, destaca.

Todas as agências de Correios do Norte e do Sul do Espírito Santo estão aptas a receber doações. Confira os endereços e horários de funcionamento das agências no site dos Correios. (https://mais.correios.com.br/app/index.php)

Solidariedade Expressa – Historicamente, os Correios realizam, em âmbito nacional, a ação “Correios Solidariedade Expressa”. Que consiste no transporte de donativos às vítimas de regiões em situação de emergência ou calamidade pública, oficialmente decretadas.