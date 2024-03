Cozinha solidária: proposta garante alimentação gratuita no ES

O programa “Cozinha Solidária é uma das sete matérias que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo acatou na primeira reunião de 2024.

A iniciativa é o Projeto de Lei (PL) 156/2023 da deputada Iriny Lopes (PT) para o enfrentamento à fome de pessoas socialmente vulneráveis.

O programa “Cozinha Solidária” estabelece que o poder público estadual garanta alimentação gratuita a essa parcela da população.

A medida recebeu apoio da presidente do colegiado, deputada Camila Valadão (Psol), e do deputado João Coser (PT).

Na opinião de Iriny, as críticas à proposição devem se concentrar nos altos custos de instalação que ele pode acarretar.

No entanto, ela avalia que, quando o assunto é segurança alimentar, deve ser ponderar-se. “Isso é custo ou é investimento?”, perguntou.

Iriny explicou que, para sair do papel, o programa poderia receber recursos nas esferas estadual e federal da administração pública, inclusive por meio de concessões a empresas particulares.

Porém, Camila disse que a boa situação fiscal do Espírito Santo permite que ações como essa sejam colocadas em prática.

“Do ponto de vista econômico, o Espírito Santo está muito bem”, considerou. Mas, ela pondera que não adianta nada estar bem economicamente se o povo está passando fome, completou a presidente da Comissão de Direitos Humanos.

