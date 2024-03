Crea recomenda substituir cobertura de terminal rodoviário no ES

O relatório do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES) da Comissão de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (Coinfra) da Assembleia Legislativa (Ales) sugere a substituição da cobertura do terminal de Itaparica, em Vila Velha.

Porém, desde que foi entregue à população, em 2021, a estrutura já sofreu pelo menos três rompimentos devido ao acúmulo de água em períodos chuvosos.

Após visita técnica organizada pela Coinfra, em 19 de fevereiro, o Crea-ES identificou danos e problemas em vários componentes da obra, como na lona tensionada e também nos parafusos e grampos que fixam os cabos de aço da estrutura.

Todavia, a membrana utilizada para cobertura, por exemplo, apresenta rompimentos, furos, rasgos e descolamentos.

Parecer do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

“(…) existem riscos de colapso de parte da estrutura que é feita em aço, por corrosão, e também existem riscos (…) de desabamento dessa membrana. Alguns pontos estão rasgados, outros pontos estão com verrugas que podem segurar até cinco toneladas de água (…). Se nós tivermos mais chuvas nos próximos dias, há riscos de que essa água concentrada possa cair em cima de um usuário do terminal (…)”, afirma Jorge Luiz e Silva, presidente do Crea-ES.

O relatório do conselho aponta, ainda, a presença de refletores elétricos fixados em cones metálicos próximos às avarias, o que pode oferecer riscos de contato com a umidade.

Contudo, o Crea-ES identificou uma tubulação hidráulica provisória instalada acima das membranas para realizar a sucção da água acumulada. A orientação é de se providencie um novo sistema de drenagem.

Aliás, o órgão afirma ser preciso “realizar estudo com proposta que avalie possibilidade de substituição total ou parcial da cobertura do terminal por outro material ou layout de drenagem, que garanta sua eficiência e segurança para os usuários e funcionários”.

Entretanto, o conselho sugere ainda que se realize vistorias, ajustes e manutenção contínuos, “enquanto não ocorrer solução definitiva para os problemas identificados”.

O presidente da Coinfra, deputado Alexandre Xambinho (Podemos), disse que vai oficializar os órgãos responsáveis.