De safira a olho de gato: ES tem leilão de joias a partir de R$ 260

Será realizado no Espírito Santo um leilão de joias com valores a partir de R$ 260. A promoção é da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger).

O leilão de joias e afins será on line e acontecerá, no dia 12 de abril, às 13 horas. Os interessados em participar do certame já podem efetuar o cadastro e registrar os lances pelo site do leiloeiro www.buaizleiloes.com.br.

Assim, serão ofertados 32 lotes, compostos por itens como cordões, brincos, anéis, pingentes, entre outros.

Entretanto, o lote com menor lance mínimo é o de nº 32, composto por pedras dentritas e avaliado em R$260,00. Já o maior lance mínimo, pertence ao lote de nº 1, avaliado em R$20.070,00 e composto por anéis de safira, turmalina e olho de gato.

A visitação dos bens ocorrerá exclusivamente no próximo dia 2 de abril, das 9 às 18 horas, na agência do Banestes localizada na Rua Desembargador Homero Mafra, n° 60, Enseada do Suá, em Vitória. A participação requer agendamento via e-mail [email protected], com indicação do horário pretendido e informações como nome, número da identidade (RG) ou da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O que é um leilão

De acordo com o Oxford Languages, trata-se da “venda pública de objetos, sob pregão de leiloeiro, em que os arremata quem oferece maior lance; arrematação, hasta, leiloamento”.