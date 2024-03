Parlamentares discutem inclusão de pessoas com transtornos em Anchieta

Acontece, nesta quinta-feira (21), em Anchieta, o encontro da Frente Parlamentar de Transtornos Neurobiológicos promovido pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).

Assim, o encontro se realizará na Câmara Municipal, a partir das 19h. O objetivo é discutir políticas públicas de inclusão e igualdade de direitos junto às pessoas que se enquadram nesse segmento.

Dentre os Transtornos Neurobiológicos, estão Tea, Tdah, Tod e Dislexia, ambos estarão em destaque na ocasião.

Assim, o deputado e presidente da frente parlamentar, Allan Ferreira (Podemos), destaca a importância do debate não só com os familiares, mas também com profissionais da saúde e demais entes da sociedade civil.

“É um grande desafio abordar sobre o tema. Procuro desenvolver o trabalho em prol do grupo na casa e com esses debates, onde temos a presença de envolvidos no tema, temos um ambiente favorável para discutir e propor projetos que realmente contribuirão para ações assertivas”, comenta o deputado.

Dessa forma, a Frente Parlamentar de Transtornos Neurobiológicos promove discussões mensalmente nos municípios. O próximo município a receber a reunião será Sooretama.

Frente Parlamentar em Anchieta

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo instalou a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtornos Neurobiológicos em março de 2023.

Dessa forma, foi autorizada pelo Ato 559/2023. O presidente é o deputado Allan Ferreira e o secretário-executivo é o deputado Lucas Scaramussa (Podemos).

Segundo o presidente da frente, o objetivo é “difundir informações para a população sobre o autismo, criar possibilidades de práticas mais inclusivas, reduzir a discriminação e o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo transtorno”.