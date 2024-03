Enchentes no Sul do ES: voluntários atendem famílias atingidas pela chuva

Diante do cenário de destruição e desespero, provocado pelas enchentes no Sul do ES, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA), em parceria com a Educação Adventista e a Igreja Adventista, arrecadou uma boa quantidade de itens essenciais.

Com centenas de pessoas desalojadas por conta das enchentes no Sul do ES, a necessidade de intervenção rápida se mostrou essencial. O líder da ADRA, pastor Clairton Oliveira, afirmou: “A situação demanda uma ação imediata e temos trabalhado incessantemente para garantir que o auxílio chegue a quem realmente precisa.”

Apesar dos progressos realizados, a ADRA ressalta que o tempo está se esgotando para ajudar aqueles ainda afetados pela tragédia. A campanha #SOSES, vital para financiar os esforços de assistência continuará durante todo o período necessário para ajudar as famílias atingidas.

“É uma corrida contra o tempo,” diz Clairton Oliveira, enfatizando a urgência da situação. “Cada minuto conta e cada doação pode ser o divisor de águas na vida de alguém que enfrenta os dias mais difíceis de sua vida.”, finalizou.

Neste período, a organização incentiva doações via PIX, um método que facilita uma transação rápida, permitindo que os fundos sejam utilizados de maneira eficiente no socorro às vítimas. Contribuições podem ser enviadas para o PIX: 16.524.054/0007-81.

A entrega dos kits está sendo realizada desde sábado. Confira a lista de itens essenciais arrecadados:

5 mil litros de água

1500 kg de alimentos

133 litros de água sanitária

80 pacotes de papel higiênico

128 pacotes de absorventes

7 pacotes de fraldas

150 pacotes de biscoitos

90 litros de óleo

150 sabonetes

80 kg de roupas, entre outros produtos essenciais

Serviços e pontos de coleta:

ADRA

R. Godero, 53 – São Conrado, Cariacica – ES, 29141-179

ASSOCIAÇÃO SUL ESPÍRITO SANTENSE

R. Jaime Pacheco Machado, 155 – Campo Grande, Cariacica – ES, 29146-514

CATRES

Rodovia: Pastor Simão Pedro Manske, 511 – Praia do Morro, Guarapari – ES, 29216-025

COLÉGIO ADVENTISTA DE CARIACICA

Av. Alice Coutinho Santos – Campo Grande, Cariacica – ES, 29146-520

COLÉGIO ADVENTISTA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Rua Dona – R. Clárice Tolêdo de Carvalho, 60 – Campo da Leopoldina, Cachoeiro de Itapemirim – Es, 29305-371

ESCOLA ADVENTISTA DO IBES

Praça Assis Chateaubriand, 358 – lbes, Vila Velha – ES, 29108-630