Eficiência: Cachoeiro aparece entre as melhores gestões públicas do Brasil

A eficiência nos processos executados pela Prefeitura Municipal colocou o município de Cachoeiro entre os que têm a melhor gestão pública do Brasil.

O ranking nacional é mensurado a partir de indicadores do Ministério da Cidadania. Os números impressionaram o prefeito Victor Coelho (PSB), que foi à sua rede social comemorar.

“Nosso compromisso com a excelência na gestão municipal nos colocou entre as 10 melhores cidades no Ranking dos Municípios com melhor Funcionamento da Máquina Pública!”, escreveu.

Na classificação, Cachoeiro ficou na 8ª colocação, a frente de Maringá (PR) e Porto Alegre (RS).

Porém, a Capital Secreta ficou atrás de das cidades de Francisco Beltrão (PR); Fortaleza (CE) e Curitiba (PR). Além dessas, também se destacaram Navegantes (SC); Juiz de Fora (MG); Londrina (PR) e Vitória (ES), que ocupa a primeira colocação.

Indicadores

O indicadores que levaram o município a chegar a essa posição foram mensurados, por meio da Organização Ranking de Competitividade dos Municípios, pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

Foram avaliados: Custo da função administrativa; Custo da função legislativa; Qualidade da informação contábil e fiscal; Tempo para abertura de empresas; Qualificação do servidor; Transparência municipal.