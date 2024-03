Em Mimoso, Casagrande aponta ações para cidade voltar à normalidade

O governador Renato Casagrande (PSB) percorreu algumas cidades atingidas pelas fortes chuvas que caíram no Sul do Espírito Santo.

Entre os municípios visitados pelo chefe do Poder Executivo estadual, está Mimoso do Sul, que sofreu maior dano dentre todas as 13 cidades afetadas.

Ao lado do prefeito Peter Costa (Republicanos), o governador celebrou os avanços alcançados desde o primeiro dia da tragédia, no sábado (26), e apontou as ações necessárias para que a cidade possa receber os recursos destinados pelos governos Federal e Estadual e voltar o mais rápido possível à sua normalidade.

Confira detalhes no vídeo: